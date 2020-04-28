Думайте о следующем сезоне: главный врач ФИФА дал прогноз на восстановление футбола
Глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хог считает, что летом не стоит проводить национальные чемпионаты и еврокубки, а лучше сосредоточиться на новом сезоне.
Слова специалиста цитирует BBC.
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Я говорю как врач, а не организатор соревнований. Не нужно восстанавливать сезон. Лучше думайте о подготовке к следующему, чтобы сделать его максимально классным. В футболе невозможно применять социальное дистанцирование. Это говорит мне о том, что проводить матчи невозможно. Мне жаль, потому что я сам болельщик, но это так,
– сказал Д'Хог.
Коронавирус и футбол
После значительного распространения коронавируса футбольные матчи в Европе сначала провели без зрителей, а впоследствии отменили. При этом два матча в Лиге чемпионов, которые состоялись с болельщиками на трибунах, называют причинами массового распространения инфекции в Италии (матч "Аталанта" – "Валенсия", около 40 тысяч зрителей на трибунах) и Англии (матч "Ливерпуль" – "Атлетико", 54 тысячи болельщиков на стадионе).
Единственные страны, где продолжаются футбольные чемпионаты – Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Бурунди.
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