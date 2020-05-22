Думал, что отключусь: биатлонист Пидручный выполнил "мертвую петлю" на самолете – видео

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный показал видео полета на спортивном самолете, во время которого он выполнил "мертвую петлю".

Пидручный выполнил "бочку", "мертвую петлю" и другие фигуры. Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

Смотрите также Сидим на карантине, условия шикарные: лидер сборной Украины отдыхает в Буковеле – видео

"Моментами думал, что отключусь", – подписал видео биатлонист.

Главное достижение Дмитрия Пидручного

Дмитрий стал первым в истории биатлона представителем Украины, получившим золото чемпионата мира. До этого подобное удавалось только украинским спортсменкам.

На церемонии награждения Дмитрий не сдерживал эмоции. Украинец расплакался, когда звучал гимн Украины. И действительно, как не пустить слезу, когда переписываешь историю?

Видео награждения Дмитрия Пидручного золотой медалью

Чего достиг Пидручный после чемпионата мира?

Дмитрий стал не только лидером украинской сборной, но и примером для подражания для молодых биатлонистов. Пидручный доказал, что в биатлоне нет ничего невозможного.

В новом сезоне Дмитрий трижды поднимался на подиум. На чемпионате Европы в Беларуси украинец завоевал бронзу в спринте и золото в смешанной эстафете.

7-го марта Подручный вместе с партнерами по сборной Украины во второй раз вписал свою фамилию в историю и доказал, что чудеса таки имеют места в биатлоне.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль на Кубке мира в чешском Нове-Место. Для мужской сборной Украины это первая медаль за 9 лет.

До этого "сине-желтые" получили награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.

В целом мужская сборная Украины по биатлону только четыре раза оказывалась на подиуме Кубков мира.