Ганскому футболисту Рэнди Хуану Мюллеру пришлось провести 75 дней в аэропорту Мумбаи после того, как его рейс из Индии был отменен из-за пандемии коронавируса.

Он ждал в терминале возвращения на родину с 21 марта по 3 июня. Об этом сообщает The Sun.

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После объявления о скором закрытии границ в Индии я планировал вернуться домой. Даже купил авиабилет на 30 марта из Мумбаи в Гану через Кению. Но прежде чем я смог вернуться, правительство отменило все международные рейсы и я застрял здесь. В один момент я думал, что умру здесь. Каждый день было одно и то же: я смотрел на небо, надеясь, что однажды полечу домой. Долгое время я мог полагаться только на дружелюбие сотрудников аэропорта и полицейских,

– признался Мюллер.

Удивительная история Мюллера очень похожа на персонажа Тома Хэнкса в фильме "Терминал" 2004 года. Хэнкс сыграл туриста из Восточной Европы, который застрял в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

Что известно о судьбе Рэнди Хуана Мюллера

Только когда один из пользователей Twitter сообщил о судьбе Мюллера в соцсети, министр туризма местного штата связался с футболистом и помог ему переехать в отель. Посольство Ганы пообещало при первой же возможности помочь футболисту вернуться домой.

Ghanian Footballer stranded for 74 days due to lockdown at Mumbai International Airport... @rogee99 ,23 years wanted to thank @AUThackeray ji and @AbhaGoradia ji he was crying in happinesss when I met him at the airport , best feeling a youth could get and yes pic.twitter.com/F3gaYwfwts — Rahul.N.Kanal (@Iamrahulkanal) June 3, 2020

Сообщается, что Мюллер приехал в Индию по шестимесячной визе в ноябре прошлого года. Выступая за местный футбольный клуб, он получал за матч 2-3 тысячи рупий (примерно 26-40 долларов).