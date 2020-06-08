"Думал, что умру": футболист во время пандемии коронавируса 75 дней прожил в аэропорту
Ганскому футболисту Рэнди Хуану Мюллеру пришлось провести 75 дней в аэропорту Мумбаи после того, как его рейс из Индии был отменен из-за пандемии коронавируса.
Он ждал в терминале возвращения на родину с 21 марта по 3 июня. Об этом сообщает The Sun.
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После объявления о скором закрытии границ в Индии я планировал вернуться домой. Даже купил авиабилет на 30 марта из Мумбаи в Гану через Кению. Но прежде чем я смог вернуться, правительство отменило все международные рейсы и я застрял здесь. В один момент я думал, что умру здесь. Каждый день было одно и то же: я смотрел на небо, надеясь, что однажды полечу домой. Долгое время я мог полагаться только на дружелюбие сотрудников аэропорта и полицейских,
– признался Мюллер.
Удивительная история Мюллера очень похожа на персонажа Тома Хэнкса в фильме "Терминал" 2004 года. Хэнкс сыграл туриста из Восточной Европы, который застрял в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.
Что известно о судьбе Рэнди Хуана Мюллера
Только когда один из пользователей Twitter сообщил о судьбе Мюллера в соцсети, министр туризма местного штата связался с футболистом и помог ему переехать в отель. Посольство Ганы пообещало при первой же возможности помочь футболисту вернуться домой.
Сообщается, что Мюллер приехал в Индию по шестимесячной визе в ноябре прошлого года. Выступая за местный футбольный клуб, он получал за матч 2-3 тысячи рупий (примерно 26-40 долларов).