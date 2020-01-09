Думал, что это очень классно, а на самом деле очень трудно, – Тарас Мищук о бронзе на Олимпиаде

На Олимпиаде 2016 года в Рио Украина получила бронзовую медаль в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Украинские каноисты Дмитрий Янчук и Тарас Мищук двумя секундами уступили победителям из Германии. Однако это достижение довольно сильно изменило их жизнь. Об этом Тарас Мищук рассказал в интервью Спорт24.

– Как Вы попали в этот спорт?

– Я родом из Ровенской области, города Дубно. Это маленький город, и особенно выбора там не было. Я ходил на футбол, легкую атлетику. Но людей и тренеров было мало. Впоследствии эти секции закрылись. В шестом классе тренер пришел к нам и собирал детей на греблю. Я хотел заниматься каким-то видом спорта, а не было каким, поэтому решил пойти на греблю. Тогда мне понравилась гребля, которой занимаюсь уже 10 лет.

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– Чем любите заниматься в свободное время?

– В свободное время люблю играть в компьютерные игры. Собираться с ребятами поиграть в баскетбол или футбол. Погулять с друзьями, отдохнуть дома с родными, хотя это редко бывает.

– Какая первая мысль пришла, когда пересекли бронзовый финиш в Рио?

Сначала я не знал, точно мы получили третье место. Я сижу сзади в лодке, поэтому сразу не увидел. Подумал, что спортсмены из Венгрии обошли нас. Это было бы во второй раз уже. Я спрашивал напарника несколько раз, кто же занял третье место, мы или венгры. Он говорит, что мы. Я очень обрадовался услышанному. Потом уже увидел результат на табло.



Дмитрий Янчук и Тарас Мищук с бронзовыми медалями Рио-2016 (фото: НОК Украины)

– Какой козырь вашей команды, благодаря чему вы хорошо выступаете?

– Даже не знаю. Если брать наших соперников, по телосложению они все выше, лучше подготовлены в физическом плане. Но мы сильнее их духом. У нас есть несгибаемый украинский дух, кроме того безумное стремление к победам. Думаю, это сочетание нам и приносит успех.

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– Что было самым трудным в Рио?

– Самым тяжелым было моральное состояние. Это все выдержать было очень трудно. Чемпионат мира или чемпионат Европы даже близко не стоит в плане напряжения, хотя состав участников почти тот же, что и Олимпиада. Уезжая на тренировку в автобусе в Рио, когда только вспоминал, что впереди гонки, то аж мурашки по коже бегали, так страшно было. Если говорить о часовом интервале, то мы достаточно быстро привыкли к нему, поэтому он не стал для нас большой проблемой.

Был смешной случай одной ночью. Среди ночи слышу, что кто-то ходит по комнате и будто что-то ищет. Открыв глаза, я увидел как мой напарник по команде хочет что-то найти. И он говорит мне: "Где мои кроссовки, которые я должен взять на тренировку?". Смотрю, а это была только 4 часа утра, а он не спит и ищет кроссовки на тренировку. Было весело.

– Как это – быть бронзовым призером Олимпиады?

Я думал, что это очень классно, а на самом деле это очень трудно. Тебя узнают, берут интервью, это все утомительно. Первые месяцы я не мог просто посидеть несколько минут спокойно. У меня было 2 месяца отдыха после Олимпиады, думал поеду себе на море, отдохну, но не получилось. То в Киев нужно было поехать, то домой, очень много мороки с этим всем.

– Что изменилось в Вас после Олимпиады?

– Вся жизнь изменилась. Мне во Львове дали квартиру. На эту квартиру я бы очень долго собирал средства. Купил себе машину. Если бы не олимпийская медаль, не знаю, смог ли бы за свою зарплату купить квартиру, а потом и машину. Хотя зарплата у нас выше, чем среднестатистическая у людей, но у нас постоянные затраты средств на одежду, спортивное снаряжение. И с учебой проблем теперь нет.

– Какую страну считаете наиболее развитой в гребле?

– Если брать Олимпийские игры – Германия. Но вообще – Венгрия. Гребля в этой стране – национальный вид спорта. Там приходит большое количество болельщиков на соревнования, которые безумно болеют.

– Есть ли у Вас принципиальные конкуренты?

– Российские спортсмены. Мы с ними нормально общаемся, никакого негатива нет, только спортивная конкуренция. Мне отец говорил, что моя бронза как золото, так как обошли россиян.

– Вы еще молодой спортсмен, но задумываетесь ли о тренерской карьере?

– Я еще не думал по этому поводу. Тренировать в Украине очень трудно, зарплаты маленькие. Если тренерская карьера, то это, наверное, будет за рубежом. Но еще точно будет видно, времени до этого очень много.

– Вы соревнуетесь только в двойке на каноэ? А как насчет одиночки?

– Я соревновался только в двойке. Происходит определенный отбор, у нас их было несколько. И там, и там одинаково трудно. Ответственность в двойке больше. Если, например, я буду слабее своего партнера, он сможет доехать до финиша, а я нет, результатом этого будет критика.

– Если бы не было гребли, в каком виде спорта хотели бы попробовать свои силы?

– Надо подумать. Мы не только тренируемся на воде, а еще ходим в тренажерный зал, бегаем кроссы, ездим на лыжах. Поэтому мне нравится только гребля, для меня это лучший вид спорта.

– Пожелания читателям?

– Чуть больше положительных моментов, улыбок. Наслаждайтесь жизнью и занимайтесь греблей.