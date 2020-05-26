Два футболиста "Динамо" продолжат играть в "Заре"

Луганская "Заря" решила вопрос контрактов арендованных футболистов Богдана Леднева и Александра Тимчика. Игроки, которые принадлежат киевскому "Динамо", остаются в "Заре".

Тимчик и Леднев останутся в "Заре"

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"Заря" и "Динамо" договорились продлить аренду Леднева и Тимчика до конца действующего сезона, сообщает zarya.lg.ua.

По предварительному календарю, чемпионат Украины завершится через 2 месяца. Арендные соглашения обоих футболистов были рассчитаны до 1 июня.

"Динамо" уже заявляло, что вернет обоих футболистов после действия аренды.

22-летний Леднев в этом сезоне сыграл 27 матчей и забил 13 голов. 23-летний Тимчик сыграл 28 матчей и отдал 3 результативные передачи.

"Динамо" подтвердило информацию об аренде Леднева и Тимчика. В клубе заявили, что футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доигрывают за клубы, за которые они выступают на правах аренды до конца сезона 2019/2020.

"Динамо" и "Заря" конкуренты