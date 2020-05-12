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Два футбольных клуба отказались доигрывать чемпионат Украины

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"Нива" Тернополь
"Нива" Тернополь / ФК "Нива"

Два клуба Второй лиги Украины, тернопольская "Нива" и "Кристалл" Херсон, сообщили ПФЛ, что отказываются от дальнейших выступлений в текущем сезоне чемпионата.

"Нива" Тернополь лидирует в Лиге А, а "Кристалл" идет на 2 строке в Лиге Б. Об этом информирует SportArena.

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Около 80% клубов Второй лиги не смогут обеспечить выполнение медицинского протокола, необходимого для восстановления полноценных тренировок и матчей. Поэтому высока вероятность, что турнир не будет доигран.

Пока неизвестно, как будет решен вопрос итоговых позиций в турнирной таблице, повышения в Первую лигу и лишения профессионального статуса. Кроме того, один клуб Первой лиги также планирует сняться с чемпионата.

Как сообщает источник, большинство клубов украинской Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят досрочно завершить сезон. Некоторые команды угрожают сняться с соревнований, если ПФЛ будет настаивать на дальнейших матчах. О досрочном завершении теперь размышляют и клубы, входящие в первую шестерку турнирной таблицы.

На данный момент ПФЛ собирается восстановить турниры Первой и Второй лиги 2 июня, а завершить соревнования 25 или 26 июля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт Футбол
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