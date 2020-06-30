Два клуба УПЛ вошли в топ-10 худших команд Европы
Представители УПЛ "Колос" и "Львов" вошли в топ-10 худших команд в Европе по передвижению мяча. Они делают вдвое меньше передач, чем лидер рейтинга "Бавария".
В таком неприятном рейтинге расположились два клуба УПЛ. Об этом сообщает Football-Observatory. По данным, "Колос" и "Львов" в среднем отдают по 7,5 км передач за поединок.
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Рейтинг команд
Команда Костишина в среднем за матч отдает 379 передач длиной в 19,9 м.
Что касается команды со Львова, то у них показатель еще меньше. Львовяне отдают за матч 357 передач, но средняя длина больше, чем у "Колоса" – 21,1 м.
Добавим, что замыкает такой список европейских команд греческий "Панионис". Клуб в среднем отдает по 6,8 км передач за встречу, а общее количество передач составляет 333 передачи за игру.
Рейтинг возглавила мюнхенская "Бавария" с показателем 12,7 км, а общее количество составляет 705 передач.
Немного от лидера отстает "МанСити" Зинченко, который расположился на втором месте. Их показатель – 12,5 км.
Тройку лидеров замкнул досрочный чемпион АПЛ "Ливерпуль". Команда Клоппа в среднем отдает по 12,3 км передач за матч.
- "Колос" занимает шестую строчку таблицы, в их активе 29 набранных пунктов.
- Команда со Львова находится на 11 позиции с 23 очками.