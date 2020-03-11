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Два ближайших тура УПЛ официально состоятся без зрителей – среди них матч "Динамо" и "Шахтера"

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23-й и 24-й туры украинской Премьер-лиги будут сыграны при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщили в источниках Спорт24.

К слову Вторая часть УПЛ: календарь матчей и турнирная таблица

Отмечается, что в случае продления карантина на территории Украины, запрет на посещаемость внутреннего первенства будет продолжена.

Таким образом, 12 поединков УПЛ будут сыграны без зрителей. Среди них, дуэль донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которая состоится 22-го марта в 17:00.

  • После 22-го тура УПЛ команды были разбиты на две шестерки согласно местам в турнирной таблице. Они будут играть в два круга в пределах своих шестерок – всего 10 матчей: пять дома и пять на выезде.
  • Первая шестерка – "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос" продолжат борьбу за чемпионство и места в еврокубках.
  • Нижняя шестерка – "Днепр-1", "Мариуполь", "Львов", "Олимпик", "Ворскла" и "Карпаты" будут бороться за сохранение места в УПЛ.
  • По итогам чемпионата 5-а, 6-а, 7-а и 8-я команды сыграют в плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы. Однако если Кубок Украины выиграет одна из команд не из топ-4, то за это право сразятся 4-а, 5-а, 6-а и 7-а команды УПЛ.
  • Плей-офф будет состоять из двух полуфиналов, где между собой сыграют 5-я, 8-я и 6-я, 7-я команды. Победители сыграют в финале. Матчи пройдут на поле тех команд, которые были выше в турнирной таблице.

Что известно о карантине в Украине?
Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

До 1 июня запретить экспорт товаров протиепидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Также правительство запретило проведение массовых мероприятий, где запланировано участие 200 и более человек. Запрет не касается мер государственной необходимости. А вот проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Динамо Шахтер Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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