Два футболиста "Динамо" вошли в сборную Лиги Европы несмотря на поражение от "Мальме"

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Виктор Цыганков / fcdynamo.kiev.ua

Два футболиста "Динамо" вошли в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы. В 11 лучших попали Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

"Динамо" 28 ноября в Швеции драматично проиграл шведскому "Мальме" со счетом 4:3. Вербич и Цыганков отличились по голу в ворота шведов.

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Что интересно, ни один футболист "Мальме" не попал в символическую сборную, хотя Розенберг оформил дубль и принес своей команде победу.

Символическая сборная

  • Вратарь: Янн Зоммер ( "Боруссия" Менхенгладбах)
  • Защитник: Джанер Эркин ( "Бешикташ")
  • Защитник: Йоргос Меркис (АПОЭЛ)
  • Защитник: Энцо Роко ( "Бешикташ")
  • Защитник: Нуну Секейра ( "Брага")
  • Полузащитник: Виктор Цыганков ( "Динамо" Киев)
  • Полузащитник: Бруну Фернандеш ( "Спортинг")
  • Полузащитник: Лоренцо Пеллегрини ( "Рома")
  • Полузащитник: Беньямин Вербич ( "Динамо" Киев)
  • Нападающий: Альфредо Морелос ( "Рейнджерс")
  • Нападающий: Венсан Абубакар ( "Порту")

Результаты матчей 5 тура Лиги Европы читайте здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол Лига Европы
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