Два футболиста "Динамо" вошли в сборную Лиги Европы несмотря на поражение от "Мальме"
Два футболиста "Динамо" вошли в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы. В 11 лучших попали Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.
"Динамо" 28 ноября в Швеции драматично проиграл шведскому "Мальме" со счетом 4:3. Вербич и Цыганков отличились по голу в ворота шведов.
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Что интересно, ни один футболист "Мальме" не попал в символическую сборную, хотя Розенберг оформил дубль и принес своей команде победу.
Символическая сборная
- Вратарь: Янн Зоммер ( "Боруссия" Менхенгладбах)
- Защитник: Джанер Эркин ( "Бешикташ")
- Защитник: Йоргос Меркис (АПОЭЛ)
- Защитник: Энцо Роко ( "Бешикташ")
- Защитник: Нуну Секейра ( "Брага")
- Полузащитник: Виктор Цыганков ( "Динамо" Киев)
- Полузащитник: Бруну Фернандеш ( "Спортинг")
- Полузащитник: Лоренцо Пеллегрини ( "Рома")
- Полузащитник: Беньямин Вербич ( "Динамо" Киев)
- Нападающий: Альфредо Морелос ( "Рейнджерс")
- Нападающий: Венсан Абубакар ( "Порту")
Результаты матчей 5 тура Лиги Европы читайте здесь.
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