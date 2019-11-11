Два года назад был без команды, а сейчас в сборной, – Дмитрий Иванисеня

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Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня / ФК "Заря"

Опорный полузащитник "Зари", 25-летний Дмитрий Иванисеня, рассказал о своем пути к вызову в национальную сборную Украины и сложном периоде, который пережил 2 года назад.

Дмитрий Иванисеня впервые получил вызов в сборную Украины и может получить шанс дебютировать в национальной команде в матчах против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17-го).

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Большие эмоции, ведь это вызов в главную команду. Любой украинец мечтает об этом, и я в том числе. Почему приехал на сбор раньше всех? Не хочу, чтобы тут же выгнали из сборной, поэтому прибыл раньше.

Узнал о вызове от Боди Михайличенко. Он позвонил и спрашивает: "Тебя что, в сборную вызвали?". Я ничего не знал, зашел на сайт и был шокирован. Еще 2 года назад я был без команды, ходил тренироваться на искусственном поле в Киеве,
– сказал Иванисеня.

Ранее в своей карьере Дмитрий провел 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины. Иванисеня – единственный представитель "Зари" в составе сборной Украины.

Как известно, 25 октября Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины
на товарищескую игру против Эстонии и матч отбора в рамках Евро-2020 против Сербии.

В заявку попал Александр Зинченко, который недавно перенес операцию. Вероятно, Иванисеня заменит именно Александра.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Евро-2020 Андрей Шевченко
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