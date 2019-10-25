Два игрока сборной Украины попали в символическую команду недели в Лиге Европы

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Артем Шабанов
Артем Шабанов / ФК "Динамо"

На групповом этапе Лиги Европы сыгран третий тур. В нем сыграли как украинские команды, так и футболисты, которые выступают за рубежом. Два украинских игроках по итогам этих матчей попали в символическую сборную недели.

Первый – это защитник "Динамо" Артем Шабанов. Именно он спас киевлян от домашнего поражения в матче против "Копенгагена", забив гол головой. Портал WhoScored оценил его баллом 8,3.

 Как это было: "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео

Видео гола Шабанова в ворота "Копенгагена"

8,2 балла от портала получил еще один украинец – Роман Яремчук. Он тоже спас свою команду от поражения в домашнем матче. Его бельгийский "Гент" дома проигрывал немецком "Вольфсбурге" 0:2. Однако дубль украинца помог сыграть вничью. При этом второй гол Яремчук забил уже в компенсированное арбитром время.

 К слову: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 24 октября

Видеообзор матча Гент – Вольфсбург


Сборная недели по данным WhoScored

Стоит добавить, что Шабанов входит и в общую сборную Лиги Европы по итогам трех туров.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Роман Яремчук Динамо Лига Европы
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