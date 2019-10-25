Два игрока сборной Украины попали в символическую команду недели в Лиге Европы
На групповом этапе Лиги Европы сыгран третий тур. В нем сыграли как украинские команды, так и футболисты, которые выступают за рубежом. Два украинских игроках по итогам этих матчей попали в символическую сборную недели.
Первый – это защитник "Динамо" Артем Шабанов. Именно он спас киевлян от домашнего поражения в матче против "Копенгагена", забив гол головой. Портал WhoScored оценил его баллом 8,3.
Как это было: "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
Видео гола Шабанова в ворота "Копенгагена"
8,2 балла от портала получил еще один украинец – Роман Яремчук. Он тоже спас свою команду от поражения в домашнем матче. Его бельгийский "Гент" дома проигрывал немецком "Вольфсбурге" 0:2. Однако дубль украинца помог сыграть вничью. При этом второй гол Яремчук забил уже в компенсированное арбитром время.
К слову: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 24 октября
Видеообзор матча Гент – Вольфсбург
Сборная недели по данным WhoScored
Стоит добавить, что Шабанов входит и в общую сборную Лиги Европы по итогам трех туров.