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Два легендарных игрока "Манчестер Юнайтед" передадут свои отели для борьбы с коронавирусом

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Мировое сообщество объединяется для борьбы с коронавирусом. Мир спорта не стоит в стороне этих событий. Два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз решили предоставить два своих отеля для нужд Национальной службы здоровья.

Гари Невилл и Райан Гиггз являются владельцами двух отелей в Манчестере – "Hotel Stock Exchange" в центре города и "Hotel Football" возле стадиона "Олд Траффорд". На время борьбы с коронавирусом их закроют для гостей и передадут медикам из National Health Service (NHS). В целом такой шаг позволит освободить 176 мест для нужд врачей.

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Будут ли там размещать больных коронавирусом – не отмечается.

Гари Невилл же пообещал, что ни один работник не будет уволен в то время, пока гостиницами будут пользоваться представители NHS.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Манчестер Юнайтед Здоровье Спорт Футбол
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