Два легендарных игрока "Манчестер Юнайтед" передадут свои отели для борьбы с коронавирусом
Мировое сообщество объединяется для борьбы с коронавирусом. Мир спорта не стоит в стороне этих событий. Два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз решили предоставить два своих отеля для нужд Национальной службы здоровья.
Гари Невилл и Райан Гиггз являются владельцами двух отелей в Манчестере – "Hotel Stock Exchange" в центре города и "Hotel Football" возле стадиона "Олд Траффорд". На время борьбы с коронавирусом их закроют для гостей и передадут медикам из National Health Service (NHS). В целом такой шаг позволит освободить 176 мест для нужд врачей.
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Будут ли там размещать больных коронавирусом – не отмечается.
Гари Невилл же пообещал, что ни один работник не будет уволен в то время, пока гостиницами будут пользоваться представители NHS.
- Лондонский "Челси" отдал свой отель на стадионе "Стэмфорд Бридж" для врачей, борющихся с коронавирусом. Сделано это для того, чтобы медики, работающие допоздна, не возвращались домой через весь Лондон.
- Однако информация о том, что Криштиану Роналду отдал свои отели под больницы для инфицированных коронавирусом, оказалась фейком.
- Финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом предоставили игроки "Ливерпуля" – Мохамед Салах выделил 1,17 миллиона евро в бюджет Египта, чтобы помочь властям бороться с пандемией коронавируса. Садио Мане передал 45 тысяч фунтов стерлингов властям Сенегала.
- Финансовую помощь больницам и медикам пообещали и футбольные клубы в Украине. "Ворскла" пообещала поддержку медучреждениям на Полтавщине.
- Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк тоже пообещал поддержку как больным, так и больницам с Петровского района, что в Кировоградской области. Пока там выявленных случаев инфицированных коронавирусом не обнаружено.
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