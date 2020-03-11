Два матча 1/8 финала Лиги Европы отменены из-за коронавируса

Завтра, 12 марта, должны были состояться матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" – "Хетафе", но из-за эпидемии коронавируса были отменены.

Об этом сообщает известное издание Skysports.

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Самолет итальянской "Ромы" не пустили в Испанию из-за запрета воздушного сообщения между странами, а испанский "Хетафе" отказался ехать в Милан, чтобы не рисковать здоровьем футболистов и персонала клуба.

Итальянская "Рома" об этом тоже сообщила в своем Твиттере.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока не сообщил.

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