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Два матча 1/8 финала Лиги Европы отменены из-за коронавируса

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Завтра, 12 марта, должны были состояться матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" – "Хетафе", но из-за эпидемии коронавируса были отменены.

Об этом сообщает известное издание Skysports.

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Самолет итальянской "Ромы" не пустили в Испанию из-за запрета воздушного сообщения между странами, а испанский "Хетафе" отказался ехать в Милан, чтобы не рисковать здоровьем футболистов и персонала клуба.

Итальянская "Рома" об этом тоже сообщила в своем Твиттере.

Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока не сообщил.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 ФК Севилья ФК Интер Рома Лига Европы Спорт Футбол
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