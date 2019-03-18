Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу

Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Сначала DAZN готовы были заплатить Владимиру Кличко 40 миллионов долларов (около одного миллиарда гривен) за победу в трех боях. Но украинец не дал ответа на это предложение. Поэтому DAZN решили заплатить за эти бои вдвое больше – 80 миллионов долларов Кличко-младшему, сообщает Sport Arena.

Что касается остальных условий, то они остаются без изменений. Первый бой Владимир должен провести против боксера из топ-10 в Германии. Но этот бой может состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли", если этим боксером окажется британец. Среди главных претендентов – Диллиан Уайт. "Уэмбли" же должен принять и следующие два боя против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. При этом Кличко нужно побеждать соперников, чтобы иметь право проводить следующие бои.

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Согласно условиям контракта, дополнительно Владимир будет иметь процент с продажи телеправ и билетов.

При этом, DAZN просит Владимира определиться до конца марта, поскольку в противном случае будет проблематично организовать три боя за определенный период. Предварительно планировалось, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN. Однако он уже начал тренироваться.

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