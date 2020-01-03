Два российских легионера "Днепра" стали гражданами Украины

Вратарь Олег Петров и защитник Сергей Афанасьев официально стали гражданами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба херсонского "Днепра", за который выступают оба хоккеиста.

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В конце декабря оба игрока получили украинское гражданство. Таким образом, они смогут помочь национальной сборной Украины на ближайшем чемпионате мира.

К слову, Петров уже успел дебютировать за сборную Украины в контрольных матчах на турнирах в Эстонии и Венгрии.