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Два российских легионера "Днепра" стали гражданами Украины

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Олег Петров / УХЛ

Вратарь Олег Петров и защитник Сергей Афанасьев официально стали гражданами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба херсонского "Днепра", за который выступают оба хоккеиста.

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В конце декабря оба игрока получили украинское гражданство. Таким образом, они смогут помочь национальной сборной Украины на ближайшем чемпионате мира.

К слову, Петров уже успел дебютировать за сборную Украины в контрольных матчах на турнирах в Эстонии и Венгрии.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России ХК Днепр Хоккей
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