Два российских легионера "Днепра" стали гражданами Украины
Вратарь Олег Петров и защитник Сергей Афанасьев официально стали гражданами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба херсонского "Днепра", за который выступают оба хоккеиста.
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В конце декабря оба игрока получили украинское гражданство. Таким образом, они смогут помочь национальной сборной Украины на ближайшем чемпионате мира.
К слову, Петров уже успел дебютировать за сборную Украины в контрольных матчах на турнирах в Эстонии и Венгрии.
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