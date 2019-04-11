Два звездных футболиста подрались на тренировке " Баварии"

Во время тренировки немецкой "Баварии" между двумя футболистами клуба произошла драка. Решать спор кулаками решили нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман.

Что именно стало причиной драки двух игроков – не сообщается. И как пишет Bild, сначала между игроками возникла словесная перепалка, и только впоследствии она переросла в драку. В драку пришлось вмешаться Николасу Зюле и Жерому Боатенгу, которые и разняли дерущихся.

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Стоит отметить и поведение главного тренера "Баварии" Нико Ковача. Обычно после таких драк игроков отправляют в раздевалку, чтобы они "пришли в себя". Но наставник клуба оставил обоих игроков и заставил их отработать всю тренировку до конца.

Следующий матч "Бавария" сыграет в чемпионате Германии в воскресенье, 14 апреля, против "Дюссельдорфа". "Бавария" возглавляет чемпионат Германии. Преимущество над дортмундской "Боруссией" составляет лишь одно очко.