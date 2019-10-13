Две команды будут играть на победу: наставник Португалии о матче с Украиной

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Фернанду Сантуш
Фернанду Сантуш / twitter.com/maisfutebol

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш провел пресс-конференцию в Киеве перед поединком против сборной Украины. Тренер чемпионов Европы ожидает тяжелый поединок.

По словам Сантуша, будут играть две технические команды, сообщает Tribuna.com.

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Стоит отметить работу, которую сделал в сборной Андрей Шевченко, а также большое число игроков "Шахтера". Говорить завтра о ничьей неуместно. Две команды будут играть на победу. Точно можно сказать, что игра будет напряженной. Давайте еще не забывать о сборной Сербии, которая имеет еще несколько матчей. Уже после игры будем говорить о нашем турнирном положении,
– сказал Сантуш.

Наставник португальцев заявил, что его игроки должны ответственно относиться ко всем поединкам. "Наша задача – выиграть завтра игру", – сказал Сантуш.

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В сборной Украины наставник чемпионов Европы выделил Андрея Ярмоленко. Вингер восстановился от сложной травмы, но не может забить за сине-желтых "уже год.

Все игроки сборной Украины в хорошей форме. Особенно выделил бы Ярмоленко. Посмотрим, какой состав выставит на игру Шевченко,
– резюмировал Фернанду.

В завершение коуч португальцев признался, что всегда с радостью посещает Киев. "Мне очень нравится этот город. У вас сейчас теплая погода, но в Португалии еще теплее", – сказал Сантуш.

Поединок Украина – Португалия состоится 14 октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор.

Если сборная Украины получит хотя бы одно очко, то гарантирует себе участие на групповом этапе Евро-2020.

Последние новости о матче Украина – Португалия читайте здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Украина – Португалия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
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