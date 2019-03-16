Две украинки сыграют в финале теннисного турнира в Анталии

19-летняя харьковчанка Марина Чернышова и 18-летняя киевлянка Виктория Дема разыграют главный трофей турнира ITF в турецкой Антальи. Украинки встретятся в финале.

В полуфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом в 15 тысяч долларов, Марина Чернышова, которая получила четвертый номер посева, за два с половиной часа победила шестую сеяную чешку Магдалену Пантучкову 2:1 (6:7 (1), 6:4, 6:2). При этом для украинки это был второй матч за день – утром субботы, 16 марта, она в четвертьфинале победила представительницу Турции Ипек Оз.

Читайте также: Полицейские ворвались в номер Свитолиной в отеле и наставили на нее оружие

Зато Виктория Дема за полтора часа справилась с представительницей Болгарии Герганой Топаловой 2:0 (6:1, 6:4).

Это будет первый финал на турнирах ITF в 2019 году, в котором сыграют две представительницы Украины. В прошлом сезоне, в сентябре 2018 года, Анастасия Шошина выиграла 15-тысячник в Черноморске, обыграв в финале Любовь Костенко.

Чернышова проведет третий финал подряд в Антальи. В середине февраля она выиграла здесь первый титул в сезоне и стала чемпионкой аналогичного турнира на прошлой неделе.