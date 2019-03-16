Две украинки завоевали индивидуальные награды на чемпионате мира по шахматам

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Мария Музычук
Мария Музычук / wteams.astana2019.fide.com

Женская сборная Украины не слишком удачно выступила на чемпионате мира по шахматам, который завершился в Астане. Однако украинки не остались без медалей.

Награды украинки завоевали в личном зачете. Львовянка Мария Музычук стала серебряным призером среди шахматисток, игравших на первой доске, а Инна Гапоненко из Херсона – бронзовым призером на четвертой доске.

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Напомним, что женская сборная Украины не сумела финишировать на призовых местах на чемпионате мира 2019 года. В последнем туре украинки уступили сборной Китая, которые и стали победителями. Украинки за очками поделили 3-4 места с командой Грузии, однако по дополнительному показателю оказались на четвертой позиции.

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Теги: Новости Спорта Спорт Мария Музычук Шахматы
Источник: 24 Канал
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