Две украинки завоевали индивидуальные награды на чемпионате мира по шахматам

Женская сборная Украины не слишком удачно выступила на чемпионате мира по шахматам, который завершился в Астане. Однако украинки не остались без медалей.

Награды украинки завоевали в личном зачете. Львовянка Мария Музычук стала серебряным призером среди шахматисток, игравших на первой доске, а Инна Гапоненко из Херсона – бронзовым призером на четвертой доске. Читайте также: Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен Напомним, что женская сборная Украины не сумела финишировать на призовых местах на чемпионате мира 2019 года. В последнем туре украинки уступили сборной Китая, которые и стали победителями. Украинки за очками поделили 3-4 места с командой Грузии, однако по дополнительному показателю оказались на четвертой позиции.