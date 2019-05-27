Две украинские теннисистки сделали невероятный рывок в рейтинге WTA

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из соцсетей

В обновленном теннисном рейтинге WTA сразу две украинки значительно улучшили свои позиции – Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Даяна Ястремская благодаря победе на турнире в Страсбурге поднялась сразу на 10 позиций вверх. 18-летняя украинка теперь занимает 32-ю позицию в рейтинге.

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Еще больший рывок сделала Марта Костюк. Она поднялась сразу на 58 позиций вверх. Но это не позволило ей попасть даже в топ-200 мирового рейтинга – лишь 206-я позиция.

Первой среди украинок осталась Элина Свитолина. Она занимает 9-е место. Леся Цуренко осталась на 27-й позиции. Зато Екатерина Козлова опустилась на одну ступень вниз – 67-е место.

К слову: Свитолина с победы стартовала на Роллан Гаррос, победив Винус Уильямс

 

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Теги: Спорт Марта Костюк Елина Свитолина Даяна Ястремская Новости Спорта Теннис
Источник: 24 канал
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