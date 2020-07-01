Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зублов и центральный защитник "Кишварда" Антон Кравченко вошли в символическую сборную сезона чемпионата Венгрии. Наибольшее представительство команды Сергея Реброва, целых пять исполнителей.

Чемпионат Венгрии подошел к своему завершению, поэтому по итогам прошлого сезона компания спортивной аналитики из InStat составила символическую сборную. Команду было опубликовано на странице Napi Foci в Instagram.

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Сборная сезона

К пяти игрокам "Ференцвароша" и Кравченко присоединились три футболиста "Фехервара", где играет украинец Иван Петряк. Также эксперты сюда добавили по одному игроку из "Академии Пушкаша" и "Мезекевешда-Жоре".

23-летний Зубков сыграл за команду наставника Сергея Реброва 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

В активе 29-летнего Кравченко в этом сезоне 18 матчей за "Кишварда", 2 гола и 2 результативные передачи.

Добавим, что украинец Зубков официально подписал контракт с венгерским клубом. Ранее сообщалось, что в услугах молодого украинца заинтересован турецкий "Фенербахче".

Команда Реброва еще за несколько туров до завершения досрочно стала чемпионом в этом сезоне.