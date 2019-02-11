Двое лидеров сборной Украины по биатлону пропустят восьмой этап Кубка мира

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Артем Прима
Артем Прима / twitter.com

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, кто выступит на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити-Сити (США).

Не будут выступать за Украину лидеры команды Артем Прима и Сергей Семенов.

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"Как и планировали, в США перелетает Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. Домой вернутся Артем Прима и Сергей Семенов, которые будут готовиться в Отепя (Эстония) к старту 20 февраля на чемпионате Европы в Минске", – цитирует Санитру UA:Биатлон.

Также старший тренер рассказал, что в США лучшие погодные условия, чем в Канаде, где из-за сильного мороза были отменены гонки.

"Я уже пересматривал, какая погода нас ожидает в США. Имею информацию, что там температура нормальная, где-то -4 или -5°C. По прогнозу будет немного снежить, поэтому там, я уверен, старты будут по программе, как заявлено на сайте IBU", – резюмировал старший тренер.

Отметим, что восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк Сити-Сити (США) стартует в четверг, 14 февраля. Первой гонкой будет женский спринт.

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Теги: Новости биатлона Спорт Артем Прима Сергей Семенов Артем Тищенко Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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