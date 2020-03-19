Двое моих друзей в реанимации: известный экс-футболист ответил Усику и Алиеву из-за коронавируса

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко ответил Александру Усику и Александру Алиеву из-за заявлений о коронавирусе. Левченко возмущен, что оба говорят "глупости" про коронавирус.

По словам бывшего футболиста, у него двое друзей в реанимационном отделении из-за коронавируса.

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Я не знаю, как такие публичные люди, как Алиев, Усик, говорят такие глупости про коронавирус. У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк,

– написал Левченко в твиттере.

Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 19, 2020

Кто такой Левченко?Бывший футболист сборной Украины. Значительную часть карьеры провел за рубежом. Выступал за российские ЦСКА и "Сатурн", нидерландские клубы "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген", "Виллем II".

Что Усик и Алиев говорили о коронавирусе?

Алиев считает, что коронавирус – это фейк. По его словам, он увидел многих людей, когда прогулялся по Киеву.

Также футболист поставил под сомнение, что в Италии коронавирус унес жизни многих людей.

В то же время Усик призвал всех и в дальнейшем ходить в храмы. Хотя власть просит воздержаться от мест массового скопления людей, в том числе и церквей.

Кроме того, боксер посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

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