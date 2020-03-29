Двое олигархов и алкогольный король: президент УПЛ раскритиковал украинские клубы

Действующий президент Украинской Премьер-лиги (УПЛ) швейцарец Томас Гримм дал интервью швейцарскому изданию Blick. В нем специалист рассказал об украинском футболе.

В интервью изданию Blick Гримм подтвердил, что больше не будет баллотироваться на переизбрание президента УПЛ.

Выборы, как известно, решили перенести из-за пандемии коронавируса на 27 апреля.

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Швейцарец, который возглавляет УПЛ два года, заявил, что пришел к выводу, что УПЛ нельзя вывести на уровень чемпионата Швейцарии.

"Я нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. И да, в украинском футболе есть много различных авантюрных историй, которые не облегчают работу президента лиги", – цитирует Гримма "Футбол 24".

Он утверждает, что попытки подкупа никогда не были проблемой. "Я говорю больше о владельцах клубов в Украине. Это невероятные истории для нас, швейцарцев", – сказал Томас.

Владелец полтавской "Ворсклы" находится в розыске по украинской линии Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 миллиарда гривен. Он был руководителем главного спонсора клуба. Впоследствии в клубе был назначен управляющий директор, однако этот человек остался владельцем. Впрочем, об этой ситуации хотя бы все знают,

– заявил Гримм.

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"В "Десны" есть неофициальный владелец, который нигде не фигурирует в клубных документах. Его называют "алкогольным королем Украины", он имел хорошие контакты с бывшим президентом страны Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит именно ему. У "Львова" есть владелец, но на сайте клуба даже нет его фотографии. В "Мариуполе" клуб принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине", – рассказал Гримм.

Президентом "Десны" является Владимир Левин, а ПФК "Львов" – Богдан Копитко. Зато в "Мариуполя" президент Тарик Махмуд Чаудри.

В "Карпатах" владелец два года назад сбил насмерть женщину, а затем покинул страну и сейчас находится в розыске, а ведь ему принадлежит 50% клуба. И да, еще нужно говорить, что два олигарха оказывают на весь футбол в Украине огромное влияние,

– заявил Гримм.

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Гримм выразил надежду, что смог показать украинским клубам, "что без согласия по ключевым вопросам – таким как маркетинг телевизионных прав – и без определенной сплоченности никакого прогресса не будет".

Я хотел показать, что на первом месте должна быть централизованная продажа телевизионных прав. Каждый клуб в интересах лиги должен подчинять свои интересы общим. Можно сказать, что понимание этого в Украине еще не наступило. Надеюсь, что это понимание придет рано или поздно. Это я понял за два года,

– отметил швейцарец.

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"Когда я несколько раз спрашивал своих помощников, почему мои идеи не работают, то они отвечали мне: "Добро пожаловать в Украину". Страна имеет огромный потенциал в области футбола, но его нужно научиться реализовывать", – резюмировал Томас Гримм.

Что известно о Гримме?

С сентября 2002 до декабрь 2005 сотрудничал с ФИФА, был секретарем комиссии, отвечавшей за просмотр устава ФИФА.

Занимал должность президента швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз" с 2007 по 2009 год.

В 2009 году был избран президентом Швейцарской футбольной лиги.

Член юридического комитета ФИФА (2009-2011), член комитета УЕФА по трансферам (2009-2010), член комитета УЕФА по клубным соревнованиям (2010-2013), член правления ассоциации EPFL (ассоциации европейских футбольных лиг), делегат совета директоров ФК "Боль-Бьен" (Швейцария) (2012-2013), был заместителем председателя Палаты по решениям споров ФИФА (с 2013).

Юридический советник штаба сборной Украины во время Евро-2016, советник по вопросам проведения финала Лиги чемпионов в Киеве Федерации футбола Украины.

С 6 апреля 2018 года – президент УПЛ.

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