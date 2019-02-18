Двое украинцев разыграли золото и серебро в финале Кубка Европы по дзюдо

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Федор Панько и Андрей Колесников
Федор Панько и Андрей Колесников

В Риме состоялся финал открытого Кубка Европы по дзюдо в категории свыше 100 кг, где встретились два украинца – Федор Панько и Андрей Колесников.

Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 U-23 Панько прошел всех своих соперников иппон и в финале встретился с Колесниковым, который так же уверенно расправлялся со своими оппонентами.

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В итоге, встреча двух украинцев завершилась победой 23-летнего Панько из-за того, что 25-летний Колесник набрал 3 шидо.

Спорт 24 писал, что украинский дзюдоист Артем Хомула завоевал бронзовую награду Гран-при Тель-Авива в весовой категории до 73 кг. Он победил Бехрузи Ходжазода из Таджикистана в борьбе за награду.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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