Двое украинцев стали чемпионами Европы в соревнованиях по пулевой стрельбе

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе в хорватском городе Осиек копилка сборной Украины пополнилась золотой наградой.

В стрельбе из пистолета среди смешанных команд чемпионами стали Елена Костевич и Олег Омельчук. Они показали лучший финальный результат 486 очков. И обошли представителей России и Сербии.

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На этих же соревнованиях золотую медаль завоевал Павел Коростылев. Украинец выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Перед этим Коростылев обеспечил себе путевку на Олимпийские игры 2020 в Токио. В понедельник, 25 марта, на сайте Спорт24 выйдет интервью с Павлом Коростылевым.