Двое украинцев стали чемпионами Европы в соревнованиях по пулевой стрельбе

10 Читати новину українською
Елена Костевич и Олег Омельчук во время награждения
Елена Костевич и Олег Омельчук во время награждения / Фото Федерации стрельбы Украины

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе в хорватском городе Осиек копилка сборной Украины пополнилась золотой наградой.

В стрельбе из пистолета среди смешанных команд чемпионами стали Елена Костевич и Олег Омельчук. Они показали лучший финальный результат 486 очков. И обошли представителей России и Сербии.

Читайте также: Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения

На этих же соревнованиях золотую медаль завоевал Павел Коростылев. Украинец выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Перед этим Коростылев обеспечил себе путевку на Олимпийские игры 2020 в Токио. В понедельник, 25 марта, на сайте Спорт24 выйдет интервью с Павлом Коростылевым.

 

 

blog_ava
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
сегодня
3954
Теги: Спорт Новости Спорта Стрельба пулевая
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
сегодня 11:27 Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
56
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
сегодня 11:08 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
144
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
23 марта 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
244
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
289
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
87
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук