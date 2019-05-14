Двое украинских боксеров ворвались в топ рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал новый рейтинг во всех весовых категориях.

Сразу двое украинских боксеров серьезно улучшили свои позиции, ворвавшись в топ-5.

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Как пишет vRINGe.com, украинец Виктор Постол, который в отборочном поединке победил француза Мохаммеда Мимуна и стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC, поднялся на вторую позицию. До этого украинец был на 4-й позиции в рейтинге первого полусреднего веса.

Также достиг прогресса Сергей Деревянченко. После победы над Джеком Кулкаем украинец поднялся на четвертое место в рейтинге средней тяжести. Ранее Сергей возглавил рейтинг IBF.

Деревянченко является официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Сауль Альварес (52-1-2, 25 КО).

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