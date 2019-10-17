Двое украинских футболистов попали в число 50-и лучших юных игроков

Исследовательская команда CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков, родившихся после 2000 года. И какие имеют немалое влияние на игру своей команды. В рейтинге – сразу двое украинских футболистов.

Среди украинцев в рейтинге два игрока "Днепр-1" – Александр Назаренко и Арсений Багатов. Также там есть двое футболистов, выступающих в Украине – это бразильские легионеры "Шахтера" Маркос Антонио и Тете. С рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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Лидером рейтинга оказался полузащитник дортмундской "Боруссии" англичанин Джейдон Санчо. Еще один англичанин – полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Райан Сессеньон разместился на втором месте.

Также стоит отметить, что исследователи выделили отдельно игроков по годам. Если среди тех, кто родились в 2000 году лидируют два названных англичана, то среди тех, кто 2001 года рождения – Родриго Гоис из мадридского "Реала". Адам Хложек с пражской "Спарты" лидирует среди тех, кто родился в 2002 году (тогда же родился и Арсений Багатов). Что касается 2003 года рождения, то исследователи выделили единственного игрока – Даниэля Лейву, который выступает в США за "Сиэтл".

Стоит отметить, что в этом сезоне Назаренко за "Днепр-1" провел 11 матчей (10 – в чемпионате и один в Кубке Украины), в которых забил один гол. Багатов имеет шесть матчей в активе за главную команду, а еще три – за молодежную команду днепрян.