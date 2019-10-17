Двое украинских футболистов попали в число 50-и лучших юных игроков

40 Читати новину українською
Александр Назаренко
Александр Назаренко / СК "Днепр-1"

Исследовательская команда CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков, родившихся после 2000 года. И какие имеют немалое влияние на игру своей команды. В рейтинге – сразу двое украинских футболистов.

Среди украинцев в рейтинге два игрока "Днепр-1" – Александр Назаренко и Арсений Багатов. Также там есть двое футболистов, выступающих в Украине – это бразильские легионеры "Шахтера" Маркос Антонио и Тете. С рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: Малиновский попал в символическую сборную УЕФА

Лидером рейтинга оказался полузащитник дортмундской "Боруссии" англичанин Джейдон Санчо. Еще один англичанин – полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Райан Сессеньон разместился на втором месте.

Также стоит отметить, что исследователи выделили отдельно игроков по годам. Если среди тех, кто родились в 2000 году лидируют два названных англичана, то среди тех, кто 2001 года рождения – Родриго Гоис из мадридского "Реала". Адам Хложек с пражской "Спарты" лидирует среди тех, кто родился в 2002 году (тогда же родился и Арсений Багатов). Что касается 2003 года рождения, то исследователи выделили единственного игрока – Даниэля Лейву, который выступает в США за "Сиэтл".

Стоит отметить, что в этом сезоне Назаренко за "Днепр-1" провел 11 матчей (10 – в чемпионате и один в Кубке Украины), в которых забил один гол. Багатов имеет шесть матчей в активе за главную команду, а еще три – за молодежную команду днепрян.

blog_ava
Что делать, когда дергается веко
сегодня
5215
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Днипро-1 Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Месси получил "Золотую бутсу" как наилучший нападающий в Европе, она у него уже шестая
сегодня 12:35 Месси получил "Золотую бутсу" как наилучший нападающий в Европе, она у него уже шестая
Ігор Саджениця 76
Зинченко сделал предложение Владе Седан: милое фото
16 октября 19:12 Зинченко сделал предложение Владе Седан: милое фото
Юрій Семенюк 517
Феттель нагло перед камерами проверил болид Mercedes: смешное видео
16 октября 17:23 Феттель нагло перед камерами проверил болид Mercedes: смешное видео
Михайло Гема 45
Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
16 октября 16:21 Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
Ігор Саджениця 558
Квалификация Евро-2020: результаты матчей 15 октября
16 октября 10:00 Квалификация Евро-2020: результаты матчей 15 октября
Ігор Саджениця 446
Новости
Больше новостей
Залиште відгук