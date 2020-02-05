Двое украинских футболистов сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА обнародовал обновленные заявки участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В турнире смогут сыграть два футболиста сборной Украины.

Речь идет об Александре Зинченко и Руслане Малиновском. Они попали в заявку "Манчестер Сити" и "Аталанты" соответственно.

Зинченко сможет сыграть в 1/8 финала против испанского "Реала". Первый матч состоится в Мадриде 26 февраля, ответная игра – 17 марта в Манчестере.

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Относительно Малиновского, то его "Аталанта" на этой стадии турнира будет противостоять другой испанской команде – "Валенсии". Их матчи состоятся 19 февраля (в Милане) и 10 марта (В Валенсии).

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" и "Аталанта" были в одной группе Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". В последнем матче " горнякам "следовало дома не проиграть "Аталанте". Однако они уступили итальянской команде в меньшинстве. Один из решающих голов был забит после паса Малиновского.