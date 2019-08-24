Двое украинских спортсменов получили награды от президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий к 28-й годовщине Дня Независимости Украины вручил награды двоим спортсменам.

Орден княгини Ольги III степени получила Юлия Хавалджи. Она украинская борчиха свободного стиля, серебряная призерка II Европейских игр. Награду ей вручали во Львове.

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Также орденом "За заслуги" II степени награжден Жан Беленюк. Он украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. На II Европейских играх он завоевал для Украины золотую медаль.

Стоит добавить, что Жан Беленюк – новоизбранный депутат Верховной Рады Украины. Он прошел в парламент от партии "Слуга народа" (10-й номер в списке).