Двух болельщиков сборной Украины госпитализировали после матча в Харькове
Сборная Украины в пятницу, 11 октября, в Харькове победила сборную Литвы. Но не все зрители со стадиона вернулись в свои дома.
К слову: Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского
Как говорится в сообщении Харьковского центра медицины катастроф, во время матча к медикам на стадионе обратились восемь человек. Двух из них пришлось доставлять в медицинские учреждения города.
Стоит добавить, что на матче было 32,5 тысячи зрителей. Сам стадион вмещает 40 тысяч болельщиков.
К слову: Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео
сегодня
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии