Двух болельщиков сборной Украины госпитализировали после матча в Харькове

Сборная Украины в пятницу, 11 октября, в Харькове победила сборную Литвы. Но не все зрители со стадиона вернулись в свои дома.

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Как говорится в сообщении Харьковского центра медицины катастроф, во время матча к медикам на стадионе обратились восемь человек. Двух из них пришлось доставлять в медицинские учреждения города.

Стоит добавить, что на матче было 32,5 тысячи зрителей. Сам стадион вмещает 40 тысяч болельщиков.

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