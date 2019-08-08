Двух игроков "Олимпика" дисквалифицировали после скандального матча против "Колоса"

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Герман Пеньков
Герман Пеньков / ФК "Олимпик"

Матч второго тура УПЛ между "Олимпиком" и "Колосом" отметился сразу тремя удалениями. По итогам этого матча Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес свое решение.

Напомним, в этом матче полузащитник "Колоса" Евгений Смирный получил две желтые карточки и был удален еще в первом тайме. В то же время два игрока "Олимпика" – вратарь Герман Пеньков и защитник Алия Аду Абубакар – прямые красные карточки.

 Смотрите видео, где "Колос" победил на выезде "Олимпик" в матче с тремя удалениями

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение дисквалифицировать Пенькова на один матч. А Абубакар, который получил красную карточку за отмашку, дисквалифицирован на три матча.

Следующий матч "Олимпик" проведет на выезде против "Александрии", после этого команда сыграет домашний матч с "Карпатами" и выездную игру с "Динамо".

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Олимпик
Источник: 24 канал
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