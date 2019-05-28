Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова завершила карьеру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы со здоровьем.

29-летняя чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустила два последних сезона из-за проблем с икроножной мышцей. Несколько недель назад Коукалова возобновила тренировки и начала задумываться о возвращении в биатлон. Но, в конце концов, решила последовать примеру немецкой коллеги Лауры Дальмайер, которая тоже объявила об окончании профессиональной карьеры.

Читайте также: Украинская биатлонистка Кручова вышла замуж за лидера сборной России Логинова

"Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Этот период был самым трудным в моей жизни. Все навалилось сразу, и я решила закончить с биатлоном. Считаю, это было самое тяжелое время в моей жизни. Во время вынужденного перерыва я многое поняла, очистила разум, отдохнула, нашла новую силу. К моему удивлению, проблемы со здоровьем стали уменьшаться. Я даже начала активную подготовку и тренировки меня радовали. Ко мне вернулось чувство, которое я уже давно не испытывала. Оно так меня мотивировало. Я стала думать, что вернусь в спорт, несмотря на все трудности. Сегодняшний шаг сложный для меня, но я решила закончить спортивную карьеру", – заявила Габриэла Коукалова.

Габриэла Коукалова является двукратным серебряным призером, а также обладательницей бронзы Олимпийских игр в Сочи-2014. Она дважды становилась чемпионкой мира и четыре раза – призером ЧМ. Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира. Всего на ее счету 39 личных подиумов КС (17-14-8). В сезоне 2015/16 стала победительницей общего зачета Кубка мира.