Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону нашла себе новую профессию

Двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер заявила, что в этом сезоне будет работать экспертом немецкого телеканала ZDF на Кубке мира и чемпионате мира в Антхольце (Италия).

"Теперь официально! С декабря начну работать с командой ZDF как эксперт на отдельных трансляциях по биатлону. Приступлю к новым обязанностям во время этапа Кубка мира в Анси незадолго до Рождества. Также поделюсь опытом на этапе Кубка мира в Рупольдинге и на чемпионате мира в Антхольце. Это еще одна интересная глава моей жизни. Жду с нетерпением", – написала Лаура Дальмайер на своей странице в Инстаграм.

К тому же ранее Дальмайер в интервью Sport1.de рассказала, что хочет посвятить себя проблемам экологии.

"Я много путешествую в горах. Когда наблюдаю, что ледники постепенно исчезают, вижу в этом тревожный знак. Мы можем сделать много вещей в небольших масштабах. Например, передвигаться на велосипеде, а не на автомобиле. Этому и хочу научить детей", – сказала биатлонистка.

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О завершении профессиональной карьеры семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер объявила 17 мая 2019 года. Такое решение она объяснила потерей мотивации продолжать соревновательную деятельность.

Автор: Дмитрий Попов