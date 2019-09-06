Двукратная олимпийская чемпионка стала футболисткой, ей запретили играть соревноваться женщинами

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня начнет карьеру футболистки. 28-летняя спортсменка вошла в состав южноафриканской команды JVW.

Клуб занимает второе место в лиге провинции Гаутенг и нацелен на то, чтобы выйти в национальную лигу.

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Из-за закрытия трансферного окна Семеня не сыграет за клуб в 2019 году, но будет тренироваться с командой, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Я благодарна за эту возможность и ценю любовь и поддержку, которую я уже получаю от команды. Я с нетерпением жду этого нового путешествия и надеюсь, что смогу сделать для клуба все возможное,

– сказала Семеня.

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF — Caster Semenya (@caster800m) 6 сентября 2019 г.

Как известно, Семеня не была допущена к чемпионату мира 2019 года по легкой атлетике из-за правила IAAF, которое запрещает спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона участвовать в соревнованиях без приема гормональных препаратов.

В июле Швейцарский федеральный суд лишил южноафриканскую легкоатлетка Семеню права соревноваться с женщинами.

Что известно о деле IAAF против Кастер Семени

Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила провести расследование, в ходе которого возник вопрос об истинной половой принадлежности Кастер Семени. По данным австралийской газеты Sydney Morning Herald, спортсменка оказалась гермафродитом, в ее организме обнаружены яички. В качестве доказательства этого факта обращалось внимание, в частности, на отсутствие женских черт в фигуре и внешности спортсменки.

Однако в результате проведенных гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в естественно высоком уровне мужских гормонов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций потребовала медикаментозной коррекции этого состояния спортсменки, однако в 2015 году Спортивный арбитражный суд по иску другой легкоатлетки, Дьюти Чанд, постановил, что такое требование незаконно. Впрочем, Семеня пока не добилась права участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.