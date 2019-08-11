Двукратный олимпийский чемпион по боксу дебютировал в профи с неожиданного поражения

Двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес (0-1, 0 КО) потерпел поражение в первом поединке на профессиональном ринге.

Бой в полулегком весе (до 57,2 кг) против джорнимена из США Адана Гонсалеса (5-2-2, 2 КО) завершился сенсационной победой андердога.

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Уже в стартовом раунде Гонсалесу удалось отправить фаворита в нокдаун, подловив его левым хуком. Рамирес поднялся и не выглядел потрясенным.

В следующих раундах боксеры устраивали обмены ударами, и инициатива переходила от одного бойца к другому. Поединок прошел всю отведенную дистанцию в 4 раунда.

Однако, более активным был Адан Гонсалес, что и позволило ему победить раздельным решением судей со счетом 39:36, 40:35 (Гонсалес) и 39:37 (Рамирес).

Спорт 24 писал, что украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) одержал свою третью победу в профи-ринге.