Двукратный призер Олимпийских игр Роберт Бек умер от коронавируса

Двукратный призер Олимпийских игр по современному пятиборью американец Роберт Бек умер из-за коронавируса.

Бывшему спортсмену было 83 года. В феврале он был доставлен в больницу после травмы головы. Там он и заразился COVID-19, сообщает Insidethegames.

Что известно о Роберте Беке?Бек был американским атлетом и фехтовальщиком, который выиграл три золотые медали в этих дисциплинах на Панамериканских играх в 1963-1971 годах. Он также завоевал бронзовые медали в личном и командном зачете по современному пятиборью в 1960 году на летних Олимпийских играх. Он был менее успешным в 1968 году, став 22-м в индивидуальном зачете и четвертым с американской командой.

В США за минувшие сутки зафиксировали 1 015 смертей людей зараженных вирусом, что является самым низким показателем за месяц.

Всего в мире зарегистрировано свыше 250 тысяч смертей от COVID-19.

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