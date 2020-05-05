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Двукратный призер Олимпийских игр Роберт Бек умер от коронавируса

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Роберт Бек умер
Роберт Бек умер / AP

Двукратный призер Олимпийских игр по современному пятиборью американец Роберт Бек умер из-за коронавируса.

Бывшему спортсмену было 83 года. В феврале он был доставлен в больницу после травмы головы. Там он и заразился COVID-19, сообщает Insidethegames.

Что известно о Роберте Беке?Бек был американским атлетом и фехтовальщиком, который выиграл три золотые медали в этих дисциплинах на Панамериканских играх в 1963-1971 годах. Он также завоевал бронзовые медали в личном и командном зачете по современному пятиборью в 1960 году на летних Олимпийских играх. Он был менее успешным в 1968 году, став 22-м в индивидуальном зачете и четвертым с американской командой.

  • В США за минувшие сутки зафиксировали 1 015 смертей людей зараженных вирусом, что является самым низким показателем за месяц.
  • Всего в мире зарегистрировано свыше 250 тысяч смертей от COVID-19.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Современное пятиборье Новости Спорта Новости США Спорт
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