Дыминского не было в машине во время ДТП, – бывший вице-президент "Карпат" Смалийчук

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о своей работе в львовском клубе и отношениях с владельцем команды Петром Дыминским.

Бывший функционер "Карпат" Олег Смалийчук об этом рассказал в интервью в программе ТаТоТаке на YouTube.

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Олег Смайличук отзывается только с положительной стороны о президенте львовских "Карпат", характеризуя Дыминского принципиальным, умным и вспыльчевым владельцем клуба. Заявил Смалийчук и то, что его заработная плата в клубе не превышала 5 тысяч гривен.

Рассказал функционер и о смертельном дорожно-транспортном происшествии.

Это дело следствия, суда. Пока суд не докажет, что это был он. Уверен, у него не будет обвинительного акта, поскольку не он был в машине,

– сказал Смалийчук.

"У большинства олигархов свои мухи в голове. Если взять других президентов клубов, у которых мухи, то у Дыминского – "мушки". Он сам играл в футбол в молодые годы, понимает эту игру и относится к ней адекватно. Мы недавно встречались, много сказали друг другу в глаза, анализировали", – заявил Смалийчук в программе ТаТоТаке.

Добавим, что в августе 2017 года автомобиль, которым якобы руководил Дыминский, попал в ДТП, в результате которого погибла молодая 31-летняя женщина.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии по словам свидетелей аварии. Известно, что Дыминский часто лично руководит Mercedes S 65 AMG, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена взял вину на себя, в результате чего был сначала арестован. Как оказалось, охранник совладельца львовских "Карпат" Андрей Борщ является инвалидом III группы. А поскольку человек с инвалидностью, то законом предусмотрено смягчение наказания и был отпущен под домашний арест.

Через несколько дней после инцидента Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.

В настоящее время уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ. До этого расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области.

Отметим, на данный момент Дыминский находится в розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас "Карпаты" замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины, отставая от "Олимпика" на пять очков.

Олег Смалийчук занимал руководящие должности во львовском клубе с 2017 года и покинул команду в мае 2019 года.

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