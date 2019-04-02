41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, который в этом сезоне сыграл за ПСЖ 20 поединков, близок к продлению контракта.

Джанлуиджи Буффон не спешит вешать перчатки на гвоздь. 41-летний голкипер близок к продлению соглашения с Пари Сент Жермен, сообщает ESPN.

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Итальянский страж ворот поставит подпись под контрактом по схеме 1+1.

Джиджи перебрался во Францию ​​перед стартом этого сезона. В форме ПСЖ Буффон сыграл уже 20 матчей. Его клуб уверенно лидирует во внутреннем первенстве. Но драматично вылетел в 1/8 Лиги Чемпионов от "Манчестер Юнайтед".

Видео: Джанлуиджи Буффон продлит контракт с ПСЖ

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