Джанлуиджи Буффон продлит контракт с ПСЖ
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, который в этом сезоне сыграл за ПСЖ 20 поединков, близок к продлению контракта.
Джанлуиджи Буффон не спешит вешать перчатки на гвоздь. 41-летний голкипер близок к продлению соглашения с Пари Сент Жермен, сообщает ESPN.
Читайте также: "Реал" готов купить французского вундеркинда за космические деньги: названа сумма
Итальянский страж ворот поставит подпись под контрактом по схеме 1+1.
Джиджи перебрался во Францию перед стартом этого сезона. В форме ПСЖ Буффон сыграл уже 20 матчей. Его клуб уверенно лидирует во внутреннем первенстве. Но драматично вылетел в 1/8 Лиги Чемпионов от "Манчестер Юнайтед".
Видео: Джанлуиджи Буффон продлит контракт с ПСЖ
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии