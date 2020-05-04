Жесткий нокаутер: видео последних побед Джастина Гейджи

Джастин Гейджи 9-го мая проведет один из самых главных поединков в своей карьере. 31-летний американец встретится с земляком – Тони Фергюсоном.

Победитель поединка Гейджи-Фергюсон получит титул временного чемпиона UFC и в следующем бою встретится с Хабибом Нурмагомедовым, сообщает 24 канал.

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Гейджи провел 23 поединка и одержал 21 победу. 18 раз Джастин отправлял своих соперников в нокаут.

Если не считать два поражения, то Джастин 8 боев подряд побеждал нокаутом.

Джастин Гейджи-Дональд Серроне видео нокаута

Джастин Гейджи-Эдсон Барбоза видео нокаута

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Джастин Гейджи-Луис Фирмину видео нокаута

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