Джервонта Дэвис – Юриоркис Гамбоа: анонс боя будущего противника Ломаченко

В воскресенье, 29 декабря, в 5 утра по киевскому времени состоится чемпионский бой за титул WBA Regular в легком весе. Бороться за него на ринге будут экс-чемпион мира во втором легком весе, звездный протеже Флойда Мейвезера – Джервонта Дэвис и олимпийский чемпион из Кубы, опытный Юриоркис Гамбоа.

Явным фаворитом противостояния является молодой американец. Букмекеры не верят в Гамбоа. Коэффициент на его победу составляет 13, на победу Джервонты 1,03. Не смотря на такие настроения букмекеров, поединок не должен быть мисматчем.

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Юриоркис является боксером чемпионского уровня. У него была прекрасная любительская карьера. За период выступлений на любительском ринге выигрывал Олимпийские, Панамериканские игры, становился бронзовым призером чемпионата мира, был многократным победителем и призером других менее престижных турниров. В 2007 году начал профессиональную карьеру. Сразу проводил бои против достаточно крепких боксеров. В списке его противников нет ни одного бойца, у которого бы количество побед было меньше, чем количество поражений. Это помогло ему быстро подняться на высокие места в рейтингах. За более чем 2 года, 14 апреля 2009 года он вышел на чемпионский бой. Его оппонентом был представитель Колумбии – Хосе Рохас. У Гамбоа было преимущество, и в 10 раунде он нокаутировал соперника. После этого провел серию из 6 успешных защит титула. Среди этих поединков надо отметить схватку с хорошо знакомым украинцам Орландо Салидо. Его Гамбоа смог победить нокаутом в 12 раунде.



Юриоркис Гамбоа (фото: talksport.com)

Решив подняться в весе, сначала завоевал временный титул WBA во втором полулегком весе. Потом перешел в легкий, где повторил такой же успех. В 24 поединке непобедимый на то время кубинец вышел на бой за титул WBO против одного из лучших боксеров P4P – Теренса Кроуфорда. Вел конкурентный бой, однако ближе к экватору поединка картина изменилась. В 5-м раунде Теренс смог отправить олимпийского чемпиона в нокдаун. Повторил это и в 6-м раунде. Впоследствии, спустя еще 2 два нокдауна, в 9 раунде главный арбитр в ринге решил остановить избиение.

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После этого Гамбоа продолжил выступать в лимите легкой весовой категории (до 61 килограмма). Провел 8 боев, одержал 7 побед и потерпел одно поражение.

Джервонта Дэвис – одна из величайших звезд американского бокса. Звезда, которая еще полностью не засияла. Его промоутер – Флойд Мейвезер, позиционирует своего подопечного как бойца, который способен одержать победу над нашим Василием Ломаченко. За стиль, в котором он проводит свои поединки, получил прозвище "Танк".

У Джервонта также была хорошая любительская карьера. Провел 206 боев, потерпел 15 поражений. Многократно выигрывал различные национальные и международные турниры. Среди них престижные соревнования: "Золотые перчатки" и трижды "Серебряные перчатки". Отказался от участия в Олимпийских играх, отдав предпочтение профессиональной карьере, которую он начал в 19 летнем возрасте. До звания чемпиона мира 4 года был занят классическим "мешкобоем". В январе 2017 в бою с еще одним бывшим соперником Ломаченко – Хосе Педрасой – завоевал титул IBF. Педрасу он смог нокаутировать в 7 раунде.



Джервонта Дэвис (фото: boxrec)

В августе того же года, не проиграв, потерял титул в противостоянии с костариканцем Франсиско Фонсекой. Все происходило из-за проблем со сбрасыванием веса. Однако с помощью влиятельного промоутера сразу в следующем поединке завоевал пояс WBA Super. Провел 3 успешных защиты, в которых ни один из противников не смог продержаться более чем три раунда.

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Оба боксера являются достаточно низкими как для легкого веса – 166 сантиметров. По длине рук есть преимущество у Дэвиса в 6 сантиметров. Этот поединок является классическим противостоянием "молодость против опыта". Разница в возрасте 12 лет. Американцу 25, и он только выходит на свой максимум, а у кубинца, которому сейчас 37, наоборот, лучшие годы уже позади. Фаворит имеет преимущества в физической силе, он славится своим нокаутирующим ударом, умелым защитой с помощью корпуса. К преимуществам Юриоркиса можно отнести то, что он уже давно выступает в рамках этого веса, а для Джервонты это будет дебют.



Джервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа (фото: boxingscene.com)

Однозначно, что "Танк" является фаворитом, но не таким однозначным, как это кажется на бумаге. Гамбоа более чем может подловить молодого бойца и шокировать мир. Не в пользу фаворита может сыграть и его настрой на схватку. Кажется, что он больше думает о нашем Ломаченко, а не о кубинце. Ломаченко он называет следующим оппонентом, а в случае победы боксера в субботу (бой состоится в США еще в субботу, в Украине уже будет воскресенье), согласен на это и сам Василий.