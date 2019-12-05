Джима финишировала второй в индивидуальной гонке Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Юлия Джима идеально преодолела четыре огневых рубежа, не допустив ни одной ошибки. Отличная стрельба и хорошая скорость позволили Юлии прекрасно преодолеть 15-километровую дистанцию.

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Джима до последнего претендовала на победу, однако уступила представительнице Франции Жюстин Бреза. Джима проиграла француженке 11 секунд.

Третье место на подиуме заняла еще одна француженка – Жулия Симон. Она проиграла Джимме 6 секунд.

Успешно провела индивидуальную гонку Дария Блашко. Она с двумя промахами сумела финишировать 21-й. Вита Семеренко допустила три промаха на двух стойках и заняла 28-е место.

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Последние два рубежа испортили гонку Анастасии Меркушиной, которая претендовала на попадание в топ-10. Анастасия не закрыла три мишени и финишировала 31-й.

Хуже всего с украинок выступила Валентина Семеренко. 5 промахов не позволили Валентине рассчитывать на положительный результат – 57-е место.

Результаты гонки / скриншот biathlonresults.com