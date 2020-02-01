Джима может стать 3-й украинкой, которая выиграет Хрустальный глобус: что для этого нужно

В рамках биатлонного сезона состоялось 6 этапов Кубка мира. На биатлонистов ждут еще три этапа и чемпионат мира. После этих гонок определятся владельцы малых Хрустальных глобусов и одного большого Хрустального глобуса. Несмотря на неубедительный сезон Украина может рассчитывать на один малый Хрустальный глобус.

Что такое малый Хрустальный глобус

В рамках Кубков мира и чемпионата мира происходят 4 вида индивидуальных гонок – масс-старт, спринт, гонка преследования и индивидуальная гонка.

По результатам каждого предмета ведется отдельный зачет. Таким образом, каждый победитель отдельного вида гонок получает индивидуальный малый Хрустальный глобус по итогам сезона.

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Вместе с тем, результаты всех гонок суммируют в общий зачет, победитель которого получает большой Хрустальный глобус и становится лучшим в сезоне. Зачет ведется отдельно для женщин и мужчин.

В этом сезоне украинка Юлия Джима претендует на малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Джима может стать только 3-й украинкой, которая выигрывает МХГ (малый Хрустальный глобус).

Кто из украинцев выигрывал Хрустальный глобус

Первой украинкой, которая выиграла МХГ была Елена Зубрилова. В сезоне 1998/1999 Зубриловой удалось выиграть целых два МХГ .

Украинка стала лучшей в масс-старте и гонке преследования. В спринте Зубрилова заняла второе место.

Также Елена едва не стала первой украинкой, которая выиграла большой Хрустальный глобус. Зубрилова проиграла в общем зачете шведке Магдалене Форсберг всего 11 очков.

В следующем году 5 баллов не хватило Елене Петровой, чтобы выиграть МХГ в масс-старте.

Следующий раз представительница Украины претендовала на МХГ только в сезоне 2006/2007.

Оксане Хвостенко не хватило 21 балла, чтобы обогнать в зачете масс-стартов легендарную немку Катю Вильхельм.

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В сезоне 2010/2011 уже Валентине Семеренко не хватило 14 очков, чтобы выиграть МХК в индивидуальных гонках. Первой стала шведка Хелена Экхольм.

Знаковым для Украины был сезон 2014/2015. Сергей Семенов выиграл МХГ в индивидуальных гонках. Сергей опередил француза Мартена Фуркада, норвежцев Эмиля Свендсена и Иоганнеса Бё. Семенов стал первым украинским биатлонистом, который выиграл МХГ.



Сергей Семенов с малым Хрустальным глобусом / фото: ФБУ

В том же сезоне Валентина Семеренко остановилась в шаге от выигрыша МХГ в масс-старте. Валентина проиграла немке Франциске Пройс всего 8 очков.

В сезоне 2017/2018 украинцы снова были близки, чтобы выиграть МХГ. Юлия Джима в индивидуальных гонках проиграла белоруске Надежды Скардино всего 5 очков. Четвертой стала Валентина Семеренко.

Таким образом, за время независимости только два представителя Украины выиграли малый Хрустальный глобус. Юлия Джима имеет все шансы, чтобы вписать свое имя в историю в 2020 году.

Что такое индивидуальная гонка

Индивидуальная гонка – классическая дисциплина в биатлоне, которая является старейшим видом. Первая "индивидуалка" в рамках чемпионата мира была проведена в 1958 году среди мужчин и 1984 году среди женщин.

Гонка дает максимальный шанс на успех выносливым спортсменам с высокой точностью стрельбы. Длина дистанции 20 километров для мужчин и 15 километров для женщин.

Индивидуальная гонка состоит из пяти кругов, после четырех из которых спортсмены соревнуются в точности стрельбы. Биатлонисты стартуют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты.

Спортсмены сами выбирают себе места на стрельбище. В отличие от других индивидуальных дисциплин, за промах в такой гонке биатлонист наказывается не штрафным кругом длиной 150 метров, а добавлением к общему времени одной штрафной минуты.

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Спортсмены проходят четыре огневых рубежа в следующем порядке: лежа, стоя, лежа, стоя (по 5 выстрелов на каждом из рубежей).

В сезоне 2019/2020 уже состоялись две индивидуальные гонки – в шведском Эстерсунде и словенской Поклюке. Последняя "индивидуалка" состоится в Антхольце в рамках чемпионата мира.

Как выступала Джима в предыдущих "индивидуалках"

Джима в Эстерсунде выиграла серебряную награду. Залогом успеха украинки стала качественная стрельба – 20 точных попаданий. Зато Юлия продемонстрировала чудовищную скорость.

Украинка проиграла Жюстин Бреза, которая получила 2 минуты штрафа, 11 секунд. Джима выиграла только 6 секунд в Жюлии Симон, которая тоже получила 2 штрафные минуты.

Таким образом, Джима проиграла ходом обеим француженкам на 15-километровой дистанции аж 2 минуты.

В словенской Поклюке Джима продемонстрировала 14-й результат с двумя штрафными минутами. Самым обидным стал последний промах Джимы на "стойке".



Юлия Джима в Поклюке / Фото: Спорт24

Если вычесть штрафную минуту от результата Джимы, то украинка вполне могла финишировать седьмой. Это бы помогло Юлии в зачете индивидуальных гонок.

Украинка бы заработала на 9 баллов больше. Четырнадцатое место Джимы принесло 27 очков, а седьмое – 36.

Учитывая, что Джима потеснила бы Бреза, то француженка бы заработала на балл меньше. Таким образом, Джима бы единолично возглавляла зачет индивидуальных гонок.

Что нужно Джиме, чтобы выиграть Хрустальный глобус

Судьба малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках определится в Антхольце на чемпионате мира.

Сейчас в зачете лидирует Бреза 90 очков. Джима занимает четвёртое место и проигрывает француженке 9 очков. Впереди Юлии шведка Ханна Эберг (85 очков) и немка Дениз Херманн (83 очка).

Реальными конкурентками Джимы являются Бреза и Эберг. Залогом успеха шведки является стабильность, а француженки – реактивная скорость.

Херманн, которая выиграла "индивидуалку" в Поклюке в противоречие всем законам логики, вряд ли повторит достижение в Антхольце. Почему? Немка, пожалуй, впервые в карьере закрыла все 20 мишеней, из-за чего и выиграла в Поклюке.

Если Джима выиграет "индивидуалку" в Антхольце, то ей нужно, чтобы Бреза финишировала не выше третьего места. Если Джима победит, а Эберг или Херманн финишируют вторыми, то украинка все равно выигрывает МХГ.

Если Джима продемонстрирует время ниже 32 места, а ее соперницы не будут за пределами зачетной зоны, то она не выиграет МХГ.



Юлия Джима в Поклюке / Фото: Спорт24

Простым языком Джиме нужно финишировать выше Бреза, Эберг и Херманн так, чтобы разница в очках по сравнению с Бреза составляла +10 в пользу украинки, +5 по сравнению с Эберг и 2 – с Херманн. При таких обстоятельствах Джима выиграет МХГ.

Джима имеет лучшую стрельбу в этом сезоне среди четверки, которая поборется за победу. Процент попаданий Джимы составляет 89% (157/176). Эберг попадает 82% (207/251), Херманн – 79% (213/270), Бреза – 76% (209/275). В то же время Джима всем трем проигрывает в скорости.

Кроме того, Джима никогда не побеждала в Антхольце. Лучшей ее гонкой является спринт в сезоне 2016/2017, где она заняла 10 место. "Индивидуалки" в Антхольце Юлия завершала за пределами топ-15.

Результаты Джимы в Антхольце

28 место в масс-старте (2017/2018)

20 место в "индивидуалке" (2016/2017

10 место в масс-старте (2016/2017)

15 место в спринте (2015/2016)

29 место в спринте (2014/2015)

19 место в "индивидуалке" (2014/2015)

35 место в спринте (2012/2013)

Распределение очков в индивидуальной гонке