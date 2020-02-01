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Джима может стать 3-й украинкой, которая выиграет Хрустальный глобус: что для этого нужно

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Юлия Джима / GETTY IMAGES

В рамках биатлонного сезона состоялось 6 этапов Кубка мира. На биатлонистов ждут еще три этапа и чемпионат мира. После этих гонок определятся владельцы малых Хрустальных глобусов и одного большого Хрустального глобуса. Несмотря на неубедительный сезон Украина может рассчитывать на один малый Хрустальный глобус.

В рамках Кубков мира и чемпионата мира происходят 4 вида индивидуальных гонок – масс-старт, спринт, гонка преследования и индивидуальная гонка.

По результатам каждого предмета ведется отдельный зачет. Таким образом, каждый победитель отдельного вида гонок получает индивидуальный малый Хрустальный глобус по итогам сезона.

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Вместе с тем, результаты всех гонок суммируют в общий зачет, победитель которого получает большой Хрустальный глобус и становится лучшим в сезоне. Зачет ведется отдельно для женщин и мужчин.

В этом сезоне украинка Юлия Джима претендует на малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Джима может стать только 3-й украинкой, которая выигрывает МХГ (малый Хрустальный глобус).

Первой украинкой, которая выиграла МХГ была Елена Зубрилова. В сезоне 1998/1999 Зубриловой удалось выиграть целых два МХГ .

Украинка стала лучшей в масс-старте и гонке преследования. В спринте Зубрилова заняла второе место.

Также Елена едва не стала первой украинкой, которая выиграла большой Хрустальный глобус. Зубрилова проиграла в общем зачете шведке Магдалене Форсберг всего 11 очков.

В следующем году 5 баллов не хватило Елене Петровой, чтобы выиграть МХГ в масс-старте.

Следующий раз представительница Украины претендовала на МХГ только в сезоне 2006/2007.

Оксане Хвостенко не хватило 21 балла, чтобы обогнать в зачете масс-стартов легендарную немку Катю Вильхельм.

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В сезоне 2010/2011 уже Валентине Семеренко не хватило 14 очков, чтобы выиграть МХК в индивидуальных гонках. Первой стала шведка Хелена Экхольм.

Знаковым для Украины был сезон 2014/2015. Сергей Семенов выиграл МХГ в индивидуальных гонках. Сергей опередил француза Мартена Фуркада, норвежцев Эмиля Свендсена и Иоганнеса Бё. Семенов стал первым украинским биатлонистом, который выиграл МХГ.


Сергей Семенов с малым Хрустальным глобусом / фото: ФБУ

В том же сезоне Валентина Семеренко остановилась в шаге от выигрыша МХГ в масс-старте. Валентина проиграла немке Франциске Пройс всего 8 очков.

В сезоне 2017/2018 украинцы снова были близки, чтобы выиграть МХГ. Юлия Джима в индивидуальных гонках проиграла белоруске Надежды Скардино всего 5 очков. Четвертой стала Валентина Семеренко.

Таким образом, за время независимости только два представителя Украины выиграли малый Хрустальный глобус. Юлия Джима имеет все шансы, чтобы вписать свое имя в историю в 2020 году.

Индивидуальная гонка – классическая дисциплина в биатлоне, которая является старейшим видом. Первая "индивидуалка" в рамках чемпионата мира была проведена в 1958 году среди мужчин и 1984 году среди женщин.

Гонка дает максимальный шанс на успех выносливым спортсменам с высокой точностью стрельбы. Длина дистанции 20 километров для мужчин и 15 километров для женщин.

Индивидуальная гонка состоит из пяти кругов, после четырех из которых спортсмены соревнуются в точности стрельбы. Биатлонисты стартуют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты.

Спортсмены сами выбирают себе места на стрельбище. В отличие от других индивидуальных дисциплин, за промах в такой гонке биатлонист наказывается не штрафным кругом длиной 150 метров, а добавлением к общему времени одной штрафной минуты.

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Спортсмены проходят четыре огневых рубежа в следующем порядке: лежа, стоя, лежа, стоя (по 5 выстрелов на каждом из рубежей).

В сезоне 2019/2020 уже состоялись две индивидуальные гонки – в шведском Эстерсунде и словенской Поклюке. Последняя "индивидуалка" состоится в Антхольце в рамках чемпионата мира.

Джима в Эстерсунде выиграла серебряную награду. Залогом успеха украинки стала качественная стрельба – 20 точных попаданий. Зато Юлия продемонстрировала чудовищную скорость.

Украинка проиграла Жюстин Бреза, которая получила 2 минуты штрафа, 11 секунд. Джима выиграла только 6 секунд в Жюлии Симон, которая тоже получила 2 штрафные минуты.

Таким образом, Джима проиграла ходом обеим француженкам на 15-километровой дистанции аж 2 минуты.

В словенской Поклюке Джима продемонстрировала 14-й результат с двумя штрафными минутами. Самым обидным стал последний промах Джимы на "стойке".


Юлия Джима в Поклюке / Фото: Спорт24

Если вычесть штрафную минуту от результата Джимы, то украинка вполне могла финишировать седьмой. Это бы помогло Юлии в зачете индивидуальных гонок.

Украинка бы заработала на 9 баллов больше. Четырнадцатое место Джимы принесло 27 очков, а седьмое – 36.

Учитывая, что Джима потеснила бы Бреза, то француженка бы заработала на балл меньше. Таким образом, Джима бы единолично возглавляла зачет индивидуальных гонок.

Судьба малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках определится в Антхольце на чемпионате мира.

Сейчас в зачете лидирует Бреза 90 очков. Джима занимает четвёртое место и проигрывает француженке 9 очков. Впереди Юлии шведка Ханна Эберг (85 очков) и немка Дениз Херманн (83 очка).

Реальными конкурентками Джимы являются Бреза и Эберг. Залогом успеха шведки является стабильность, а француженки – реактивная скорость.

Херманн, которая выиграла "индивидуалку" в Поклюке в противоречие всем законам логики, вряд ли повторит достижение в Антхольце. Почему? Немка, пожалуй, впервые в карьере закрыла все 20 мишеней, из-за чего и выиграла в Поклюке.

Если Джима выиграет "индивидуалку" в Антхольце, то ей нужно, чтобы Бреза финишировала не выше третьего места. Если Джима победит, а Эберг или Херманн финишируют вторыми, то украинка все равно выигрывает МХГ.

Если Джима продемонстрирует время ниже 32 места, а ее соперницы не будут за пределами зачетной зоны, то она не выиграет МХГ.


Юлия Джима в Поклюке / Фото: Спорт24

Простым языком Джиме нужно финишировать выше Бреза, Эберг и Херманн так, чтобы разница в очках по сравнению с Бреза составляла +10 в пользу украинки, +5 по сравнению с Эберг и 2 – с Херманн. При таких обстоятельствах Джима выиграет МХГ.

Джима имеет лучшую стрельбу в этом сезоне среди четверки, которая поборется за победу. Процент попаданий Джимы составляет 89% (157/176). Эберг попадает 82% (207/251), Херманн – 79% (213/270), Бреза – 76% (209/275). В то же время Джима всем трем проигрывает в скорости.

Кроме того, Джима никогда не побеждала в Антхольце. Лучшей ее гонкой является спринт в сезоне 2016/2017, где она заняла 10 место. "Индивидуалки" в Антхольце Юлия завершала за пределами топ-15.

Результаты Джимы в Антхольце

  • 28 место в масс-старте (2017/2018)
  • 20 место в "индивидуалке" (2016/2017
  • 10 место в масс-старте (2016/2017)
  • 15 место в спринте (2015/2016)
  • 29 место в спринте (2014/2015)
  • 19 место в "индивидуалке" (2014/2015)
  • 35 место в спринте (2012/2013)
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки
1 60 11 30 21 20 31 10
2 54 12 29 22 19 32 9
3 48 13 28 23 18 33 8
4 43 14 27 24 17 34 7
5 40 15 26 25 16 35 6
6 38 16 25 26 15 36 5
7 36 17 24 27 14 37 4
8 34 18 23 28 13 38 3
9 32 19 22 29 12 39 2
10 31 20 21 30 11 40 1
Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
сегодня
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Юлия Джыма Новости биатлона
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