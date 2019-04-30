"Джокер" "Зари" стал лучшим игроком 26-го тура УПЛ

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Артем Громов
Артем Громов / ФК "Заря"

Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов в матче против "Александрии" вышел на поле в первом тайме. Он заменил травмированного Кабаева. И стал героем матча.

Через шесть минут после выхода на поле Артем Громов забил первый гол. Во втором тайме он отличился еще раз, принеся победу луганской "Заре" в принципиальном матче против "Александрии".

Как это было: "Заря" обыграла "Александрию" и приблизилась к третьему месту в УПЛ

Украинская премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в ее экспертный совет, определила именно Артема Громова лучшим игроком 26-го тура чемпионата Украины. Он одержал почти единогласную победу.

Кто вошел в состав экспертного совета? Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Леонид Буряк.

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Теги: Спорт ФК Заря Футбол
Источник: 24 канал
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