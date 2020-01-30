Джокович без проблем победил Федерера и вышел в финал Australian Open

Серб Новак Джокович вышел в финал Australian Open-2020. В полуфинале второй номер мирового рейтинга одолел Роджера Федерера.

Новак Джокович – Роджер Федерер 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)

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Теннисисты агрессивно начали поединок, обменявшись брейками. После этого Федереру удалось выйти вперед 5:2.

Джокович быстро нашел свою игру и выиграл несколько геймов подряд. Первую партию Новак выиграл на тай-брейке, разбив швейцарца 7:1.

Во второй партии Джоковичу удалось выиграть сет в 10-м гейме. Новак реализовал свой первый в партии сет-поинт.

Федерер, который получил травму паха в предыдущей игре, так и не смог навязать Джоковичу борьбу в последнем сете.

Серб дожал Роджера 6:3. Для Джоковича это 8-й финал. Все предыдущие финалы Новак выиграл.

В финале Джокович сыграет с победителем полуфинала Александр Зверев – Доминик Тим.