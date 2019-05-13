Джокович и Бертенс выиграли теннисный турнир в Мадриде

7 Читати новину українською
Новак Джокович с наградой
Новак Джокович с наградой

В Мадриде завершился теннисный турнир Mutua Madrid Open. Если у мужчин победу одержал первый номер рейтинга Новак Джокович, то у женщин победу праздновала Кики Бертенс.

Противостояла Кики Бертенс в финале не менее опытная Симона Халеп. И румынка не сумела выиграть этот турнир. В первом сете при счете 4:2 в свою пользу, Халеп проиграла следующие шесть геймов подряд (четыре в первом сете, и еще два во втором). Бертенс же не утратила такое преимущество и довела матч до победы.

Кики Бертенс – Симона Халеп 2:0 (6:4, 6:4)

Читайте также: Известной украинской теннисистке нужна финансовая помощь для срочной операции

Благодаря выходу в финал Симона Халеп поднялась на второе место в рейтинге WTA, Кики Бертенс сделала скачок на три места вверх – она ​​теперь четвертая ракетка мира.

Не менее увлекательным был и мужской финал, где сошлись Новак Джокович и Стефанос Циципас. Но и там обошлось без сенсаций. Реализовав в каждом сете по тай-брейке, первая ракетка мира выиграл свой третий титул в Мадриде. Теперь в его активе 33 победы на турнирах серии Masters, и по этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Новак Джокович – Стефанос Циципас 2:0 (6:3, 6:4)

К слову Легендарный Федерер стал вторым теннисистом в 21 веке, который выиграл 1200 матчей

blog_ava
Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы
сегодня
372
Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
сегодня 08:24 Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
16
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
12 мая 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
110
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
12 мая 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
48
"Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
12 мая 16:00 "Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
47
Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC: видео
12 мая 13:32 Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC: видео
164
Новости
Больше новостей
Залиште відгук