Джокович победил Надаля и помог Сербии выиграть Cup ATP
Сборная Сербии выиграла дебютный розыгрыш ATP Cup. В финале Сербия во главе с Новаком Джоковичом победила Испанию.
Испания – Серия 1:2
Роберто Баутиста – Агут-Душан Лайович 2:0 (7:5, 6:1)
Рафаэль Надаль – Новак Джокович 0:2 (2:6, 6:7)
Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес – Новак Джокович/Виктор Троицки 0:2 (3:6, 4:6)
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На пути к финалу теннисисты из Испании праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии, Бельгии и Австралии. Сборная Сербии была сильнее команды из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.
В первом финальном матче Роберто Баутиста-Агут принес испанской команде первое очко. 10-я ракетка мира в матче против Душана Лайовича проиграл 2 гейма на своей подаче, а сам сделал 5 брейков.
Новак Джокович одержал свою 29 победу в матчах против Рафаэля Надаля. В сегодняшнем матче, который длился 2 часа, серб реализовал 2 брейкпойнти с восьми, а испанец не воспользовался 5 шансами сделать брейк.
В парной встрече испанцы не воспользовались преимуществом в один брейк и со счета 3:1 проиграли 7 геймов подряд.
После брейка на старте второй партии теннисисты по очереди защищали свои подачи, в итоге поединок завершился победой Джоковича и Троицки.
Видео победного розыгрыша Сербии