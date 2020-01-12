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Джокович победил Надаля и помог Сербии выиграть Cup ATP

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Сербия выиграла ATP Cup / twitter.com/atpcup

Сборная Сербии выиграла дебютный розыгрыш ATP Cup. В финале Сербия во главе с Новаком Джоковичом победила Испанию.

Испания – Серия 1:2

Роберто Баутиста – Агут-Душан Лайович 2:0 (7:5, 6:1)

Рафаэль Надаль – Новак Джокович 0:2 (2:6, 6:7)

Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес – Новак Джокович/Виктор Троицки 0:2 (3:6, 4:6)

Это интересно: Звездный Надаль проиграл матч за сборную Испании впервые за 16 лет

На пути к финалу теннисисты из Испании праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии, Бельгии и Австралии. Сборная Сербии была сильнее команды из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.

В первом финальном матче Роберто Баутиста-Агут принес испанской команде первое очко. 10-я ракетка мира в матче против Душана Лайовича проиграл 2 гейма на своей подаче, а сам сделал 5 брейков.

Новак Джокович одержал свою 29 победу в матчах против Рафаэля Надаля. В сегодняшнем матче, который длился 2 часа, серб реализовал 2 брейкпойнти с восьми, а испанец не воспользовался 5 шансами сделать брейк.

В парной встрече испанцы не воспользовались преимуществом в один брейк и со счета 3:1 проиграли 7 геймов подряд.

После брейка на старте второй партии теннисисты по очереди защищали свои подачи, в итоге поединок завершился победой Джоковича и Троицки.

Видео победного розыгрыша Сербии

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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