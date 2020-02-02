Джокович восьмой раз в карьере выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open-2020. В финале второй номер мирового рейтинга победил австрийца Доминика Тима.

Доминик Тим – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6)

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Джокович очень агрессивно начал поединок, сделав ранний брейк. Это позволило сербу повести 4:1. Тим сумел отыграться, но в десятом гейме на подаче австрийца Новак выиграл сет.

На старте второго сета пыл Джоковича исчез. Серб начал много ошибаться. Тим оформил брейк и повел 4:2. Джоковичу удалось отыграться, но в девятом гейме Доминик оформил второй брейк. Это позволило австрийцу в следующем гейме подать на сет.

Что интересно, в одном из моментов Джокович затеял спор с арбитром. Во время перехода Новак коснулся кроссовок судьи, за что предусмотрена дисквалификация. Но рефери на башне не стал принимать жесткое решение в отношении Новака.

В третьем сете Джокович выиграл только два гейма. Таким образом, Тим повел по сетам 2:1.

Серб собрался в четвертом сете. Один брейк позволил ему одержать победу в партии и сравнять счет по сетам.

В последнем сете Джокович снова проявил хладнокровие. Одного брейка хватило сербу, чтобы в восьмой раз в карьере выиграть Australian Open.

Для серба это 17-й титул на турнирах серии "Грэнд Слэм". Также с новой недели серб вернется на первую строчку рейтинга ATP.