Джокович выступил против обязательной вакцинации против коронавируса
Звездный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отношение к вакцинации в свете пандемии коронавируса.
Как сообщает The New York Times, Джокович и другие сербские спортсмены пообщались в прямом эфире в фейсбуке.
Первый номер мирового рейтинга высказался против обязательной вакцинации.
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Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли делать прививки ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение,
– сказал Новак.
По словам Джоковича, у него свои взгляды на этот вопрос. "Не знаю, изменятся ли они со временем", – добавил серб.
Новак предположил, что если теннисные матчи возобновятся в июле-августе, то вакцинация может стать обязательной.
- В родной для Джоковича Сербии по состоянию на 20 апреля подтверждено 6 318 случаев заражения COVID-19, 122 человека умерли.
- Вакцину от коронавирус сейчас разрабатывают ученые в ряде стран. В США и Китае уже даже начали тестировать ее на людях.
- По прогнозам специалистов, первую вакцину готовую к массовому использованию, можно будет получить не ранее 2021 года.
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