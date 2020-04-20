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Джокович выступил против обязательной вакцинации против коронавируса

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Новак Джокович / GETTY IMAGES

Звездный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отношение к вакцинации в свете пандемии коронавируса.

Как сообщает The New York Times, Джокович и другие сербские спортсмены пообщались в прямом эфире в фейсбуке.

Первый номер мирового рейтинга высказался против обязательной вакцинации.

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Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли делать прививки ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение,
– сказал Новак.

По словам Джоковича, у него свои взгляды на этот вопрос. "Не знаю, изменятся ли они со временем", – добавил серб.

Новак предположил, что если теннисные матчи возобновятся в июле-августе, то вакцинация может стать обязательной.

  • В родной для Джоковича Сербии по состоянию на 20 апреля подтверждено 6 318 случаев заражения COVID-19, 122 человека умерли.
  • Вакцину от коронавирус сейчас разрабатывают ученые в ряде стран. В США и Китае уже даже начали тестировать ее на людях.
  • По прогнозам специалистов, первую вакцину готовую к массовому использованию, можно будет получить не ранее 2021 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Здоровье Теннис
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