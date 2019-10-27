Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео

Британский боксер Джош Тейлор стал победителем второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финальном поединке в первом полусреднем весе он победил Реджиса Прогрейса из США.

Бой состоялся 26 октября в Лондоне на арене O2. Боксеры дрались не только за Кубок Мохаммеда Али. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и пояс WBC Diamond.

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Лучше поединок начал Прогрейс, который двигался быстрее и работал интереснее: точный джеб и удары по корпусу. Тейлору удалось быстро навязать бой на ближней дистанции, поэтому американец потерял преимущество в работе ног и исчез его джеб.

Британец не только выровнял ход боя, но и захватил инициативу. Прогрейс попытался переломить ход боя после экватора, поработал с дистанции, записал в свой актив несколько раундов.

Однако Тейлор снова увеличил темп боя, навязал настоящую бойню. В конце концов, боксеры прошли всю дистанцию ​​с 12 раундов. Решением судей победу одержал Тейлор: 114: 114, 115: 113 и 117: 112.

Джош Тейлор – Реджис Прогрейс видеообзор боя

Кто стал первым чемпионом WBSS? 21 июля 2018 состоялся первый в истории финал Всемирной боксерской суперсерии. В первом тяжелом весе чемпионом стал украинец Александр Усик.



В финале, который состоялся в Москве, Усик победил россиянина Мурата Гассиева. В то же время Каллум Смит завоевал кубок Мохаммеда Али во втором среднем весе.